WSJ: главной целью удара по штабу "Хизбаллы" в Бейруте был Насралла, связь потеряна

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что в южном пригороде Бейрута, в районе Харет Хрейк, где, по данным израильской разведки, находился главный штаб "Хизбаллы", есть значительные разрушения. В публикации говорится о том, что основной целью атаки был генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла.

Пока остается неясным, выжил ли Насралла.

Али аль-Харака, бейрутский муниципальный чиновник, заявил, что в районе Харет Хрейк разрушены несколько зданий. По его оценкам, есть множество жертв, их число уточняется.

WSJ со ссылкой на осведомленные источники передает, что в штабе находились лидеры "Хизбаллы" и высокопоставленные представители иранского "Корпуса стражей исламской революции". Некоторые источники сообщили, что "Хизбалла" потеряла связь с несколькими высокопоставленными должностными лицами после взрыва, говорится в публикации.

"Смерть Насраллы станет огромным ударом не только для возглавляемой им группировки, но и для ее главного покровителя, Ирана, и более широкой сети связанных с ней ополчений, которую Тегеран создал по всему Ближнему Востоку для противостояния Израилю. Это также станет самым сильным на сегодняшний день сигналом того, что в "Хизбаллу" глубоко проникла израильская разведка", – пишет WSJ.

ЦАХАЛ обратился на арабском языке к жителям Дахии, на юге Бейрута, проживающим в трех районах рядом с местами, где находится инфраструктура "Хизбалла", настоятельно порекомендовав им экстренно эвакуироваться. По всей видимости, ВВС ЦАХАЛа готовятся к нанесению новых ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте. Эти объекты находятся на значительном отдалении от штаба "Хизбаллы", который был атакован ранее.