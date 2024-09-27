14 канал ИТВ: Тали Готлиб против присоединения Гидеона Саара: "Его платформа – свержение Нетаниягу"

Депутат Кнессета Тали Готлиб в интервью 14 каналу ИТВ выразила радость по поводу того, что ее бывший соратник по "Ликуду" Гидеон Саар, возглавивший "Ямин Мамлахти", не стал министром обороны: по ее мнению, партии Саара вообще нечего делать в правительстве.

"Я не считала, что Гидеон Саар должен быть министром обороны. Платформа его партии это смещение Нетаниягу и свержение правого правительства, – заявила Готлиб. – Я не стала бы полагаться на то, что этот союз позволит Нетаниягу добиться картинки победы и рада, что этого не произошло".

Готлиб также заявила, что на баллистическую ракету, выпущенную по центру страны из Йемена, необходимо дать "немедленный и жесткий ответ", напомнив, что "мы знаем, как отвечать хуситам". Она также высказалась против соглашения о прекращении огня с "Хизбаллой" и призвала атаковать иранские ядерные объекты.