x
27 сентября 2024
|
последняя новость: 15:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 сентября 2024
|
27 сентября 2024
|
последняя новость: 15:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

14 канал ИТВ: Тали Готлиб против присоединения Гидеона Саара: "Его платформа – свержение Нетаниягу"

время публикации: 27 сентября 2024 г., 13:46 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 13:53
14 канал ИТВ: Тали Готлиб против присоединения Гидеона Саара: "Его платформа – свержение Нетаниягу"
Chaim Goldberg/FLASH90

Депутат Кнессета Тали Готлиб в интервью 14 каналу ИТВ выразила радость по поводу того, что ее бывший соратник по "Ликуду" Гидеон Саар, возглавивший "Ямин Мамлахти", не стал министром обороны: по ее мнению, партии Саара вообще нечего делать в правительстве.

"Я не считала, что Гидеон Саар должен быть министром обороны. Платформа его партии это смещение Нетаниягу и свержение правого правительства, – заявила Готлиб. – Я не стала бы полагаться на то, что этот союз позволит Нетаниягу добиться картинки победы и рада, что этого не произошло".

Готлиб также заявила, что на баллистическую ракету, выпущенную по центру страны из Йемена, необходимо дать "немедленный и жесткий ответ", напомнив, что "мы знаем, как отвечать хуситам". Она также высказалась против соглашения о прекращении огня с "Хизбаллой" и призвала атаковать иранские ядерные объекты.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2024

Тали Готлиб против всех: скандал в окружном суде в Лоде
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

Тали Готлиб претендовала на пост госпрокурора: "Я бы систему "рука руку моет" не поддерживала!"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 августа 2024

Тали Готлиб отказывается выполнять "бредовый приказ" о запрете на интервью
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июня 2024

Десятки демонстрантов устроили дебош в Кнессете и были выведены