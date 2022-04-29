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NEWSru.co.il :: Пресса29 апреля 2022 г., 09:17

24068. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 29 апреля

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24068. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 29 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены приближающемуся Дню памяти павших в войнах Израиля. Также в заголовках – новая угроза, полученная семьей премьер-министра Нафтали Беннета.

"Едиот Ахронот": Вторая пуля

"Исраэль а-Йом": Семь лет спустя: большинство участников "свадьбы ненависти" признаны виновными

"Гаарец": Дело Задорова: судья отклонил просьбу прокуратуры разъяснить свою позицию


"Маарив": Минфин отзывает свои инициативы

"Едиот Ахронот": Вторая пуля

В доме семьи премьер-министра Нафтали Беннета в Раанане обнаружено второе письмо с пулей в конверте и с угрозами. Если первое письмо было адресовано супруге главы правительства Гилат Беннет и пришло на ее рабочий адрес, то второе было адресовано старшему сыну, 16-летнему Йони Беннету. Подробности в материале Лирана Леви и Моран Азулай.

"Исраэль а-Йом": 24068

Министерство обороны сообщило, что за последний год погибли или скончались во время несения службы 56 военнослужащих и сотрудника служб безопасности. Еще 84 бывших военнослужащих или сотрудника служб безопасности скончались в результате инвалидности, полученной во время службы. Общее количество павших в войнах Израиля с 1860 года составляет 24068 военнослужащих ЦАХАЛа, сотрудников полиции Израиля, Службы тюрем, Общей службы безопасности (ШАБАК), службы внешней разведки "Мосад", еврейских подпольных организаций в Эрец Исраэль и бойцов еврейской бригады, действовавшей в составе британской армии. Подробности в материале Лилах Шоваль.



"Маарив": Минфин отзывает свои инициативы


После того, как коалиция лишилась даже зыбкого большинства, министру финансов Авигдору Либерману придется отзывать свои инициативы, которые требуют утверждения Кнессетом. Подробности в материале экономического обозревателя "Маарива" Йегуды Шарони.



"Гаарец": Дело Задорова: судья отклонил просьбу прокуратуры разъяснить свою позицию

В окружном суде Нацерета продолжается повторное рассмотрение дела об убийстве школьницы Таир Рады из Кацрина. В ходе заседания, состоявшегося 27 апреля, судья Ашер Кола потребовал от представителя прокуратуры заявить о своем доверии суду или потребовать отвода его состава. Это требование последовало на фоне конфликтов между представителем прокуратуры и судьей. Судья Кола заявил прокуратуре протест против отношения обвинителей к суду. В свою очередь, в прокуратуре потребовали от судьи разъяснить свою позицию. Подробности в материале Ади Хашмонаи и Хен Маанит.

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