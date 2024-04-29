"Мы пристрастились к взрывам". Bellingcat рассказал о подрыве домов ЦАХАЛом в секторе Газы

Международная команда расследователей Bellingcat 29 апреля 2024 года опубликовала материал под заголовком ""Мы пристрастились к взрывам". Подразделение ЦАХАЛа ответственно за разрушение домов по всему сектору Газы".

На сайте Bellingcat эта статья изначально иллюстрируется фрагментом любительской видеосъемки, выложенной солдатами в соцсети, на которой показаны двое военнослужащих на фоне очередного подрыва домов. Далее опубликовано множество таких видео.

В публикации, которая начинается с данных о нападении террористов на Израиль 7 октября 2023 года, рассказывается об участии в боевых действиях в Газе 8219-го инженерного батальона 551-й резервной бригады специального назначения "Хицей а-Эш" (98-й дивизии "А-Эш"). Бойцы этого подразделения зачастую выкладывали в соцсети видеозаписи и фотографии подрывов зданий в Газе.

В статье приведены данные, согласно которым с момента начала войны, 7 октября 2023 года, более 50% зданий в секторе Газы были разрушены или повреждены.

"За каждым разрушенным зданием, каждым разрушенным минаретом, каждой грудой обломков стоит решение и действие, осуществленное конкретным подразделением или человеком", – подчеркивается в публикации Bellingcat.

Эксперты Bellingcat заявляют, что геолоцировали каждое видео или фото разрушения зданий в Газе, опубликованное в соцсетях, проверяя, где именно это произошло. Затем они использовали спутниковые снимки Planet Labs, чтобы определить, когда был осуществлен подрыв.

Bellingcat подчеркивает, что ЦАХАЛ должен будет доказать оправданность, соразмерность и необходимость каждого подрыва.

Расследование Bellingcat оформлено как спутниковая карта сектора Газы, на которой подрывы зданий ЦАХАЛом показаны по мере проведения военной операции "Железные мечи". Отмечается, что сначала подрывы осуществлялись преимущественно в северной части сектора, затем в районе Хузаа, к юго-востоку от Хан-Юниса, на юге сектора (где приграничные районы практически полностью были "зачищены" от зданий, которые могли использовать боевики террористических группировок). После этого настала очередь Хан-Юниса.

Приводится отчет ЦАХАЛа, в котором говорится, что за 84 дня боев в Газе бойцами 8219-го инженерного батальона были разрушены 49 туннелей и 662 здания. Приводятся слова бойца этого подразделения Йонатана Сигала, который говорит, что, по всей видимости, 8219-й батальон разрушил в Газе больше домов, чем какое-либо другое подразделение ЦАХАЛа. На вопрос Scripps News о том, была ли месть одной из причин разрушения домов, он ответил: "Да. Но что такое месть? Месть, так сказать, была в том, чтобы преподать им урок, чтобы они никогда больше так не делали". При этом упоминается, например, разрушение "в честь шаббата", когда было одновременно подорвано около 400 мин.

Bellingcat обратился за комментариями к ЦАХАЛу по поводу каждого из задокументированных случаев разрушения домов в Газе. По конкретным зданиям ответ получен не был. ЦАХАЛ заявил, что "уничтожается террористическая инфраструктура", располагавшаяся в жилых районах, зачастую террористы использовали дома в военных целях. Было заявлено, что ЦАХАЛ действует в секторе Газы, чтобы в дальнейшем ХАМАС не мог угрожать израильским гражданам, и реализовать план по повышению безопасности на юге Израиля. Было подчеркнуто, что действия ЦАХАЛа основаны на военной необходимости и соответствуют международному праву. "Не существует доктрины ЦАХАЛа, целью которой было бы причинение максимального ущерба гражданской инфраструктуре независимо от военной необходимости", – заявили в ЦАХАЛе. При этом было сказано, что отдельные инциденты, произошедшие во время войны, будут расследоваться, после чего, в случае необходимости, будут приниматься "командные и дисциплинарные меры".

Потери 8219-го батальона 551-й бригады "Хицей а-Эш"

Согласно отчетам ЦАХАЛа, в ходе военной операции "Железные мечи" в секторе Газы погибли 263 военнослужащих, в их числе трое бойцов 8219-го батальона: старшина резерва Давид Шварц, 26 лет, из Элазара; старшина резерва Якир Хекстер, 26 лет, из Иерусалима; старшина Элиягу Биньямин Эльмакайс, 29 лет, из Иерусалима. Двое бойцов этого батальона были тяжело ранены.