Bloomberg.com: семь стран попросили МУС приостановить выпуск ордеров на арест лидеров Израиля

По информации издания Bloomberg.com, группа из семи стран во главе с США обратились к Международному уголовному суду в Гааге с просьбой приостановить судебный процесс по иску против Израиля и не выпускать ордера на арест против премьер-министра Биньямина Нетаниягу и других израильских лидеров.

Издание пишет, что эта просьба была обоснована опасением, что судебный вердикт может поставить под угрозу сделку с ХАМАСом и освобождение заложников.

Два источника издания заявили, что беспокойство вызывает то, что в случае выпуска ордеров на арест Израиль может отказаться от прекращения огня в Газе. Эти же источники сообщили, что страны "Большой семерки" начали предпринимать "тихие дипломатические усилия", чтобы донести это послание до суда в Гааге.