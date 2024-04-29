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Bloomberg.com: семь стран попросили МУС приостановить выпуск ордеров на арест лидеров Израиля

время публикации: 29 апреля 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 29 апреля 2024 г., 18:23
Bloomberg.com: семь стран попросили МУС приостановить выпуск ордеров на арест лидеров Израиля
AP Photo/Peter Dejong, File

По информации издания Bloomberg.com, группа из семи стран во главе с США обратились к Международному уголовному суду в Гааге с просьбой приостановить судебный процесс по иску против Израиля и не выпускать ордера на арест против премьер-министра Биньямина Нетаниягу и других израильских лидеров.

Издание пишет, что эта просьба была обоснована опасением, что судебный вердикт может поставить под угрозу сделку с ХАМАСом и освобождение заложников.

Два источника издания заявили, что беспокойство вызывает то, что в случае выпуска ордеров на арест Израиль может отказаться от прекращения огня в Газе. Эти же источники сообщили, что страны "Большой семерки" начали предпринимать "тихие дипломатические усилия", чтобы донести это послание до суда в Гааге.

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