WSJ: украинский истребитель F-16 потерпел крушение в Украине

Всего через несколько недель после того, как Украина получила шесть боевых самолетов, которые должны помочь украинским силам в войне с Россией, один из этих самолетов, истребитель F-16, разбился. Об этом сообщает в четверг, 29 августа, The Wall Street Journal.

Сообщение о крушении истребителя передал американский чиновник, Украина на момент публикации не подтвердила это сообщение. В момент крушения украинская территория подвергалась массированному ракетному обстрелу российскими войсками, однако по предварительным данным, самолет не был сбит вражеским огнем. По всей видимости, речь идет об ошибке пилота.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина впервые использовала боевые самолеты в бою на этой неделе. О поступлении первого из 80 обещанных F-16 Зеленский объявил 4 августа. Американские источники сообщают, что в Украину прибыло шесть самолетов.