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NEWSru.co.il :: Пресса29 декабря 2021 г., 11:53

Израиль атакует Сирию, российские ПВО бездействуют. Обзор арабских СМИ

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Израиль атакует Сирию, российские ПВО бездействуют. Обзор арабских СМИ

Агентство Wafa приводит заявление министра гражданской администрации Палестинской автономии Хусейна аш-Шейха в связи со встречей главы ПА Махмуда Аббаса и министра обороны Израиля Бени Ганца. Аш-Шейх рассказал, что темами переговоров стали необходимость политического решения конфликта и снижения напряженности на территориях.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" утверждает, что цель участившихся израильских ударов по Сирии – сорвать переговоры по иранской ядерной тематике, проходящие в Вене. Издание также обращает внимание на бездействие российских ПВО. Оно цитирует российских представителей, заявляющих, что Россия не находится в состоянии войны с Израилем, а цель пребывания войск в Сирии – борьба с террористами.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что власти Ирана запретили майнинг криптовалют – для занятия этой деятельностью требуется лицензия. Причина – необходимость снизить потребление электроэнергии в ожидании снижения температур, приводящего к повышению спроса и нередким отключениям электричества в связи с нагрузкой на сеть. Запрет останется в силе до начала марта.


Ливанский телеканал "Аль-Манар", рупор "Хизбаллы", знакомит с речью верховного руководителя Ирана аятоллы Хаменеи, посвященному отмечаемому в Иране дню Иерусалима. Аятолла заявил, что палестинский вопрос остается самым главным для мусульман мира, а сионистское образование – главная база государственного терроризма, оружия западных колониалистов.

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