Встреча с Аббасом. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 29 декабря

Встреча между министром обороны Бени Ганцем и председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, состоявшаяся накануне в доме министра, стала главной темой израильских газет.

"Исраэль а-Йом": Надежда на сознательность населения



"Едиот Ахронот": Два года тюрьмы за сексуальное насилие против 8-летней девочки – слишком мало



"Маарив": Куда девалось антимонопольное управление?





"Гаарец": Махмуд Аббас посетил дом министра обороны Израиля Бени Ганца в Рош а-Аине



"Исраэль а-Йом": Надежда на сознательность населения

На фоне стремительного роста распространения штамма "Омикрон" коронавируса COVID-19 правительство не намерено вводить дополнительные ограничения, рассчитывая на сознательность населения. Завтра в Израиль должна быть доставлена первая партия лекарства от коронавируса. Подробности в материале Мейталь Ясур Бейт-Ор и Ариэля Каханы.











"Едиот Ахронот": Два года тюрьмы за сексуальное насилие против 8-летней девочки – слишком мало

Насильник, жертвой которого стала 8-летняя девочка, осужден на два года тюрьмы, поскольку прокуратура не стала вызывать жертву в качестве свидетельницы, чтобы не травмировать ее. Родители девочки настаивают на том, что приговор за сексуальное насилие не должен быть таким же, как за угон автомобиля. Подробности в материале Хаима Гольдитша.







"Маарив": Куда девалось антимонопольное управление?

Компания "Осем", являющаяся третьим по величине в Израиле производителем продуктов питания, объявила о повышении цен на значительную часть своих товаров. Подробности в материале Йегуды Шарони











"Гаарец": Махмуд Аббас посетил дом министра обороны Израиля Бени Ганца в Рош а-Аине



Вечером 28 декабря глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) приехал домой к министру обороны Израиля Бени Ганцу. На встрече обсуждались проблемы безопасности, а также гражданские вопросы. Также встреча прошла между доверенными лицами Ганца и палестинского лидера. Подробности в материале Йонатана Лиса и Джеки Хури.