Встреча с Аббасом. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 29 декабря
Встреча между министром обороны Бени Ганцем и председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, состоявшаяся накануне в доме министра, стала главной темой израильских газет.
"Исраэль а-Йом": Надежда на сознательность населения
"Едиот Ахронот": Два года тюрьмы за сексуальное насилие против 8-летней девочки – слишком мало
"Маарив": Куда девалось антимонопольное управление?
"Гаарец": Махмуд Аббас посетил дом министра обороны Израиля Бени Ганца в Рош а-Аине
"Исраэль а-Йом": Надежда на сознательность населения
На фоне стремительного роста распространения штамма "Омикрон" коронавируса COVID-19 правительство не намерено вводить дополнительные ограничения, рассчитывая на сознательность населения. Завтра в Израиль должна быть доставлена первая партия лекарства от коронавируса. Подробности в материале Мейталь Ясур Бейт-Ор и Ариэля Каханы.
"Едиот Ахронот": Два года тюрьмы за сексуальное насилие против 8-летней девочки – слишком мало
Насильник, жертвой которого стала 8-летняя девочка, осужден на два года тюрьмы, поскольку прокуратура не стала вызывать жертву в качестве свидетельницы, чтобы не травмировать ее. Родители девочки настаивают на том, что приговор за сексуальное насилие не должен быть таким же, как за угон автомобиля. Подробности в материале Хаима Гольдитша.
"Маарив": Куда девалось антимонопольное управление?
Компания "Осем", являющаяся третьим по величине в Израиле производителем продуктов питания, объявила о повышении цен на значительную часть своих товаров. Подробности в материале Йегуды Шарони
"Гаарец": Махмуд Аббас посетил дом министра обороны Израиля Бени Ганца в Рош а-Аине
Вечером 28 декабря глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) приехал домой к министру обороны Израиля Бени Ганцу. На встрече обсуждались проблемы безопасности, а также гражданские вопросы. Также встреча прошла между доверенными лицами Ганца и палестинского лидера. Подробности в материале Йонатана Лиса и Джеки Хури.
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