Politico: США заявили, что палестинцы близки к изменению программы "выплат шахидам"

США близки к соглашению с администрацией Палестинской автономии о прекращении спорных "выплат шахидам", которые предназначены для палестинцев, осуществивших насильственные действия в отношении израильских граждан, сообщает "Politico".

Это стало бы ключевой победой США в их стремлении реформировать ПА в различных сферах с тем, чтобы палестинская администрация смогла взять на себя управление сектором Газы после окончания войны между Израилем и ХАМАСом.

При этом палестинская администрация во главе с 88-летним Махмудом Аббасом подвергается критике не только со стороны Израиля, но и арабских стран, а также самих палестинцев, которые считают ее коррумпированной, неэффективной и оторванной от реальности.

Программа "выплат шахидам" предусматривает финансовую поддержку палестинцам в том случае, если они были ранены или заключены в тюрьму во время или в результате действий, направленных против Израиля; или членам семей тех, кто был убит во время совершения актов насилия по отношению к Израилю и израильтянам.

Программа возмущает израильтян, которые говорят, что такая "плата за убийство" стимулирует терроризм, однако вызывает одобрение палестинцев, считающих справедливой оказание поддержки борцам с израильской оккупацией.

Предположительно, соглашение предусматривает замену "выплат шахидам" реформой общей схемы социального обеспечения. Подробности этой схемы пока неизвестны.