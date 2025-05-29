WSJ: Илон Маск пытался заблокировать ИИ-сделку с ОАЭ

Wall Street Journal сообщает, что предприниматель Илон Маск пытался сорвать сделку по строительству в ОАЭ одного из крупнейших в мире дата-центров, подписанную в ходе визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток.

Согласно изданию, Маск в ходе беседы с высокопоставленными официальными лицами из ОАЭ заявил, что Трамп не одобрит сделку, если в нее не будет включена принадлежащая Маску компания xAI.

Издание со ссылкой на анонимные источники пишет, что Маск расстроился после того, как узнал, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман участвует в проекте и примет участие в визите Трампа на Ближний Восток.