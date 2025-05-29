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Пресса

Washington Post: сделка по передаче Трампу катарского "летающего дворца" не завершена

США
Катар
Дональд Трамп
СМИ
время публикации: 29 мая 2025 г., 06:35 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 06:44
Washington Post: сделка по передаче Трампу катарского "летающего дворца" не завершена
AP Photo/Lee Jin-man

Сделка по передаче Катаром самолета Boeing-747-8 для использования президентом США Дональдом Трампом в качестве замены "Air Force One" до сих пор не завершена, пишет The Washington Post.

Несмотря на заявления министерства обороны США о заключении сделки, юридические группы, представляющие правительства США и Катара, не завершили оформление соглашения о передаче "летающего дворца" американскому президенту, говорится в публикации Джона Хадсона, Натали Эллисон, Дэна Ламоте и Эллен Накашимы.

Катар настаивает на том, чтобы в меморандуме о взаимопонимании между Вашингтоном и Дохой было указано, что передача самолета была инициирована администрацией Трампа и что Катар не несет ответственности за какие-либо будущие передачи права собственности на самолет, сообщают источники, информированные о ходе утверждения сделки.

Задержка отражает обеспокоенность по поводу юридической ответственности, вытекающей из маневра Белого дома по превращению изначальной продажи между двумя странами в "подарок", отмечается в публикации.

Пресса
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