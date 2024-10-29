"Аль-Ахбар": посол США призвала ливанцев уничтожить "Хизбаллу"

Ливанская газета "Аль-Ахбар", рупор террористической группировки "Хизбалла" сообщает, со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере безопасности, что посол США в Бейруте Лиза Джонсон призвала к уничтожению "Хизбаллы" не только как военной, но и политической силы.

Как утверждается, во время встреч с ливанскими политиками она заявляет о необходимости подготовки к периоду "после "Хизбаллы"" и призывает делать различие между террористической группировкой и шиитской общиной Ливана в целом.

"Израиль не может достичь всего военным путем. Пришло время, чтобы и вы внесли свою лепту. Народ Ливана должен продемонстрировать стремление избавиться от "Хизбаллы", лишившейся своего командования. Вас поддержит весь свободный мир", – заявила она в ходе одной из таких встреч, согласно публикации.