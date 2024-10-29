Washington Post отказался от публичной поддержки Харрис накануне выборов, потеряв 8% подписчиков

Более 200 тысяч цифровых подписчиков (около 8% от общего числа подписчиков, включая печатное издание) отменили подписку на издание The Washington Post после решения руководства газеты не поддерживать публично вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты, пишет NPR.

Генеральный директор WP Уильям Льюис объявил, что издание в будущем намерено воздерживаться от поддержки какого-либо кандидата в президенты.

20 авторов WP написали, что это решение является "серьезной ошибкой", что оно выражает "отказ от идеологических ценностей, на которых основана газета".

Решение не поддерживать публично Харрис было принято владельцем WP (с 2013 года), одним из богатейших людей планеты Джеффом Безосом. Сам он объяснил свое решение как попытку избегать "восприятия предвзятости" и "ненезависимости". Безос отверг утверждения о том, что он пытался умиротворить Дональда Трампа или защитить некие свои деловые интересы.

NPR отмечает, что ранее владелец газеты Los Angeles Times Патрик Сун-Шионг заблокировал поддержку Харрис своим изданием. После чего главный редактор подал в отставку.

Многие комментаторы обращают внимание на то, что эти решения были приняты буквально накануне выборов, что ставит под сомнение "чистоту" принятых решений.