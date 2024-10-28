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WSJ: Израиль нанес удар не только по Ирану, но и по репутации российского оружия

время публикации: 28 октября 2024 г., 21:43 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 21:48
WSJ: Израиль нанес удар не только по Ирану, но и по репутации российского оружия
Пресс-служба ЦАХАЛа

Как отмечает американское издание Wall Street Journal, 26 октября израильские ВВС нанесли удар не только по иранской военной инфраструктуре, но и по репутации российских вооружений, которая и так пострадала в результате вторжения России в Украину.

Согласно публикации, иранской ПВО, оснащенной комплексами С-300, в лучшем случае удалось уничтожить лишь несколько из множества ракет, выпущенных более чем 100 израильских боевых самолетов, участвовавших в операции. При этом Иран лишился всех трех систем С-300, еще остававшихся на его вооружении после предыдущего израильского удара.

Точность израильских ударов по системе ПВО и предприятиям, производившим ракетное топливо, также свидетельствует о глубоком проникновении израильской разведки в иранский военно-промышленный истеблишмент. Издание напоминает, что украинским военным удалось вывести из строя и более совершенный ЗРК – С-400.

При этом WSJ констатирует: практически вся продукция ВПК России поступает на нужды армии, ведущей тяжелые бои в Украине. Однако традиционные покупатели российских вооружений разочаровались в их качестве и ищут альтернативных поставщиков. По словам аналитиков, поставщиками могут стать США, Китай, Южная Корея и Израиль.

Пресса
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