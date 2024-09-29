ABC News: ЦАХАЛ начинает или вот-вот начнет ограниченную наземную операцию в Ливане

Корреспондент американского телеканала ABC News Мэтт Гутман утром 29 сентября (по израильскому времени) сообщил о "небольших операциях" или "пограничных перемещениях" сил ЦАХАЛа на юге Ливана.

Два американских чиновника, которых цитировал Гутман, сообщили, что наземная операция с целью уничтожения позиций "Хизбаллы" в приграничных районах началась или "вот-вот начнется".

"Похоже, Израиль еще не решил окончательно, начинать ли наземную операцию, но готов к ней, заявили чиновники. Если наземная операция состоится, ее масштаб, скорее всего, будет ограничен, сообщили источники", – говорилось в публикации ABC News.

Эту публикацию цитируют многие израильские СМИ. ЦАХАЛ пока официальных комментариев не давал. Ливанские источники также не сообщали о начале ЦАХАЛом наземной операции в Ливане.

Отметим, что, по данным зарубежных СМИ, небольшие отряды ЦАХАЛа входили на территорию южного Ливана и ранее в ходе боевых действий во время войны, начавшейся в октябре 2023 года.