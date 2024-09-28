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Telegraph: Нетаниягу визитом в США обманул Насраллу

время публикации: 28 сентября 2024 г., 01:06 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 01:15
Telegraph: Нетаниягу визитом в США обманул Насраллу
AP Photo/Hassan Ammar

Британское издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника пишет, что визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Нью-Йорк отчасти был организован для того, чтобы обмануть генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллу и выманить его из бункера, заставив его думать, что он в безопасности, пока израильский премьер находится в США.

Обращение Нетаниягу к ООН "было частью отвлекающего маневра", призванного заставить лидера "Хезболлы" поверить, что Израиль не предпримет резких действий, пока премьер-министр находится в Соединенных Штатах, сказал этот чиновник.

Официально эта версия не комментируется.

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