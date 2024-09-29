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Atlantic: принц Мухаммад признался Блинкену, что палестинцы его не интересуют

время публикации: 29 сентября 2024 г., 11:22 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 11:24
Atlantic: принц Мухаммад признался Блинкену, что палестинцы его не интересуют
Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Согласно изданию Atlantic, в ходе одной из бесед с государственным секретарем США Энтони Блинкеном наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман заявил, что палестинский вопрос его не интересует.

Публикация посвящена американским попыткам урегулирования конфликта в секторе Газы после нападения ХАМАСа на Израиль. Встреча, о которой идет речь, произошла в саудовском города аль-Ула в январе 2024 года.

В то же время принц подчеркнул, что для населения Саудовской Аравии палестинский вопрос очень важен, и что многие советники предупредили его, что он может заплатить жизнью за подписание мирного соглашения с Израилем.

Напомним: согласно официальной позиции Саудовской Аравии, декларированной в том числе и самим принцем Мухаммадом, нормализация отношений с Израилем невозможна без прогресса на переговорах по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Официальный Эр-Рияд заявил, что публикация The Atlantic не соответствует истине.

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