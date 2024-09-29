NYT: ликвидация Насраллы вызвала раскол в иранском руководстве

Как пишет газета The New York Times, в иранском руководстве идет полемика касательно возможного ответа режима аятолл на израильский удар по штабу "Хизбаллы" в Бейруте и ликвидацию главаря этой террористической группировки Хасана Насраллы.

Согласно публикации, ястребы в иранском руководстве настаивают на немедленном ударе по Израилю с целью восстановления сдерживающего потенциала. Представители умеренного крыла и среди них президент Масуд Пезешкиан, считают, что таким образом Иран попадет в израильскую ловушку и призывают к сдержанности.

Как сообщили NYT иранские источники, гибель самого верного союзника режима вызвала в Тегеране шок. Иранское руководство не исключает, что следующий удар будет нанесен по Ирану. Ранее стало известно, что верховный лидер Исламской революции атолла Али Хаменеи перевезен в тайное убежище.

"Это очень тяжелый удар. От такой потери невозможно оправиться. Мы не начнем войну. Иран будет параллельно поддерживать вооруженные группировки в регионе и добиваться налаживания отношений с Западом. Над этими целями можно работать параллельно", – заявил изданию бывший вице-президент Ирана Мухаммад Али Атабани.