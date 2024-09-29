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"Элаф": Израиль сжег доллары "Хизбаллы"

время публикации: 29 сентября 2024 г., 10:10 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 10:15
"Элаф": Израиль сжег доллары "Хизбаллы"
AP Photo/Hussein Malla

Как отмечает саудовский сайт "Элаф", в результате израильского удара по подземному штабу "Хизбаллы" в Бейруте был уничтожен не только ее глава Хасан Насралла, многочисленные представители руководства группировки и офицеры Корпуса стражей Исламской революции.

Мощный удар был нанесен по финансовой структуре "Хизбаллы". Финансирование деятельности группировки основано практически полностью на наличных, что затрудняет отслеживать ее денежные потоки. Речь идет о сотнях миллионов долларов.

Часть этих средств поступает из Ирана, часть – доход с теневых бизнесов "Хизбаллы", таких как производство и распространение наркотиков. Согласно публикации, немалая часть этих денег хранились в подземном командном центре и сгорела вместе с Насраллой.

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