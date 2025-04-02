Ynet: за антисемитские заявления из Израиля выслана русская монахиня, которая раньше была певицей

Сайт Ynet пишет 2 апреля о высылке из Израиля гражданки России Юлии Матвеевой. Согласно публикации, 52-летняя женщина была монахиней и управляла одной из церквей греческой патриархии Иерусалима.

Основанием для депортации, согласно публикации, стало интервью, которое она дала российскому телевидению. В нем Матвеева заявила, что война с ХАМАСом была начата Израилем с целью отвлечь внимание от расследований, ведущихся против главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Автор материала Итамар Айхнер пишет: по утверждению монахини, Израиль и США сотрудничали с ХАМАСом, а ракеты, использовавшиеся для удара по Израилю, были американскими, поскольку у ХАМАСа, якобы, таких ракет нет. Она также заявляла, что удар якобы был согласован террористами с израильским руководством.

По словам Матвеевой, израильтяне стремятся построить Третий храм на месте мечети Аль-Акса, а американцы уже выращивают красных коров для ритуальных жертвоприношений. "Они уже в Израиле и будут сожжены на Масличной горе в честь мессии", – заявила она.

Запись интервью была передана Управлению народонаселения и миграции МВД Израиля. Чиновники обратились в греко-православную патриархию, которая от монахини открестилась. Ее виза была аннулирована и от нее потребовали покинуть Израиль. Монахиня обратилась в суд, но тот отклонил ее просьбу отменить депортацию.

Матвеева скрылась, но около месяца назад была найдена полицией в мошаве Эвен Сапир под Иерусалимом. Ее взяли под стражу, но Юлия обратилась с просьбой предоставить ей политическое убежище, утверждая, что возвращение в Россию для нее опасно. Просьба была отклонена, и Матвееву выслали.

Комментируя инцидент, министр внутренних дел Моше Арбель подчеркнул: при всей приверженности принципу свободы культа, власти не потерпят антиизраильских и антисемитских выступлений. Он выразил благодарность сотрудникам управления.

Добавим, что Матвеева попадала в зону внимания российских СМИ. Согласно публикациям, в прошлом она была певицей и вела роскошную жизнь, однако после проблем со здоровьем ударилась в религию и приняла постриг под именем Ефросиньи. С 1997 года жила в Иерусалиме, где управляла паломническими центрами. Неоднократно выступала в СМИ с осуждением "греховного поведения" звезд.