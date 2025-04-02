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Пресса

Washington Post: Уолтц использовал Gmail для служебной переписки

США
Скандалы
СМИ
время публикации: 02 апреля 2025 г., 06:05 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 06:11
Washington Post: Уолтц использовал Gmail для служебной переписки
AP Photo/Jose Luis Magana

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и другие члены Совета национальной безопасности Белого дома (СНБ) использовали электронную почту Gmail для служебной переписки, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

В публикации сказано, что Уолтц использовал почтовый сервис Google для пересылки своего графика, рабочих документов и других файлов. При этом отмечается, что "использование личной электронной почты, даже для несекретных материалов, является рискованным, учитывая, что иностранные спецслужбы придают исключительное значение переписке и расписанию высокопоставленных правительственных чиновников, к которым относится, например, помощник по национальной безопасности".

Кроме того, один из собеседников The Washington Post подтвердил, что Уолтц создавал в мессенджере Signal группы для обсуждения ситуации в Сомали и хода боевых действий в Украине.

Пресс-секретарь СНБ Брайан Хьюз опроверг данные The Washington Post, заявив, что в рабочей переписке Уолтц и его коллеги используют только специализированные зашифрованные платформы.

Пресса
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