CNN: Нетаниягу отложил решение о военной операции в Газе на следующую неделю

Сайт американского телеканала CNN со ссылкой на собственный источник сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отложил до следующей недели решение о военной операции в секторе Газы, если ХАМАС не согласится условия по освобождению заложников и прекращению огня.

Решение на этой неделе принято не будет, сообщил источник.

Израильские СМИ цитируют сообщение CNN. Хотя оно было опубликовано вечером в пятницу, 1 августа – то есть в шаббат, и очевидно, что военно-политический кабинет Израиля не будет собираться до следующей недели.

В публикации на сайте CNN отмечается, что принятие решения отложено "на фоне внутренних разногласий в израильском правительстве относительно предпочтительного курса действий в анклаве".

Рассматриваются несколько сценариев. Согласно одному из них, город Газа и прилегающие к нему населенные пункты могут быть окружены, согласно другому – город Газа будет "захвачен", пояснил источник редакции CNN.

"В то же время Израиль и Соединенные Штаты будут работать над увеличением гуманитарной помощи, продолжая военные операции в секторе Газы", – добавил чиновник, с которым беседовал корреспондент CNN.

На этом фоне ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", пишет, что США стали меньше оказывать давление на Израиль с целью прекращения войны в Газе. Израиль отвергает полный вывод войск из сектора Газы и придерживается плана создания "буферной зоны", отмечается в публикации. На этом фоне переговоры с ХАМАСом зашли в тупик. При этом Вашингтон, по словам одного из информированных египетских чиновников, заметно изменил тональность заявлений. Теперь в Белом доме требуют безоговорочной "капитуляции ХАМАСа" и отказываются вступать в переговоры, которые привели бы к временному прекращению огня в секторе Газы.