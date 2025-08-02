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Пресса

"Аль-Ахбар": США требуют капитуляции ХАМАСа, ослабив давление на Израиль

Газа
США
Война "Железные мечи"
время публикации: 02 августа 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 09:04
"Аль-Ахбар": США требуют капитуляции ХАМАСа, ослабив давление на Израиль
AP Photo/Jehad Alshrafi

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", пишет, что США стали меньше оказывать давление на Израиль с целью прекращения войны в Газе.

Израиль отвергает полный вывод войск из сектора Газы и придерживается плана создания "буферной зоны", отмечается в публикации. На этом фоне переговоры с ХАМАСом зашли в тупик.

При этом Вашингтон, по словам одного из информированных египетских чиновников, заметно изменил тональность заявлений. Теперь в Белом доме требуют безоговорочной "капитуляции ХАМАСа" и отказываются вступать в переговоры, которые привели бы к временному прекращению огня в секторе Газы.

Пресса
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