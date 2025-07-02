Bloomberg: Израиль призвал Китай оказать давление на Иран уменьшить ядерные амбиции

Израиль обратился к Китаю с призывом использовать экономическое и политическое влияние для сдерживания военных и ядерных амбиций Ирана, сообщает агентство Bloomberg.

Генеральный консул Израиля в Шанхае Равит Баер заявила журналистам, что "Китай - единственный, кто способен повлиять на Иран", и что "Иран бы рухнул, если бы Китай не покупал его нефть".

Китай покупает около 90 процентов иранского экспорта нефти. "Они могут оказать давление на Иран, у них есть политическая власть над Ираном, они могут помочь изменить его злонамеренную деятельность в регионе", - говорит Баер.

При этом она подчеркивает, что не считает, что у Китая есть желание быть посредником между Израилем и Ираном.