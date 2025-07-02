x
02 июля 2025
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июля 2025
|
02 июля 2025
|
последняя новость: 07:58
02 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Bloomberg: Израиль призвал Китай оказать давление на Иран уменьшить ядерные амбиции

Иран
Китай
время публикации: 02 июля 2025 г., 07:29 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 07:29
Bloomberg: Израиль призвал Китай оказать давление на Иран уменьшить ядерные амбиции
Iranian Presidency Office via AP

Израиль обратился к Китаю с призывом использовать экономическое и политическое влияние для сдерживания военных и ядерных амбиций Ирана, сообщает агентство Bloomberg.

Генеральный консул Израиля в Шанхае Равит Баер заявила журналистам, что "Китай - единственный, кто способен повлиять на Иран", и что "Иран бы рухнул, если бы Китай не покупал его нефть".

Китай покупает около 90 процентов иранского экспорта нефти. "Они могут оказать давление на Иран, у них есть политическая власть над Ираном, они могут помочь изменить его злонамеренную деятельность в регионе", - говорит Баер.

При этом она подчеркивает, что не считает, что у Китая есть желание быть посредником между Израилем и Ираном.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook