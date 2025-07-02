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Politico: Пентагон приостановил поставку Украине некоторых видов ракет и боеприпасов

США
Украина
Война в Украине
Пентагон
время публикации: 02 июля 2025 г., 00:12 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 00:19
Politico: Пентагон приостановил поставку Украине некоторых видов ракет и боеприпасов
AP Photo/Alex Brandon

США приостановили поставки некоторых видов зенитных ракет и высокоточных боеприпасов Украине из-за опасений, что американские запасы вооружений достигли критического уровня. Об этом написало издание Politico со ссылкой на три осведомленных источника.

Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после пересмотра запасов вооружений США.

Издание отмечает, что решение приостановить часть помощи, обещанной при администрации Байдена, было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас.

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