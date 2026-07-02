New York Post: жительницу штата Нью-Йорк обвиняют в переводе $30000 "Исламскому джихаду"

Жительница штата Нью-Йорк Кэтрин Бет Уошберн, 37 лет, обвиняется в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации. По данным федеральной прокуратуры Западного округа Нью-Йорка, она перевела около 30000 долларов в криптовалюте боевику "Палестинского Исламского джихада". Об этом в издании New York Post пишет Присцилла ДеГрегори.

По версии следствия, Уошберн, проживающая в Айрондеквойте, пригороде Рочестера, возглавляла экстремистскую группу Direct Action Movement for Palestinian Liberation, возникшую после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Прокуратура утверждает, что эта группа отвергала мирные протесты и призывала к саботажу и уничтожению имущества.

В материалах дела говорится, что Уошберн переписывалась с членом "Палестинского Исламского джихада" в Газе, который заявлял ей о своем участии в атаках против израильских военных. По данным прокуратуры, в переписке она писала, что хотела бы, чтобы "каждый день был 7 октября", выражала поддержку "сопротивлению" и радость при сообщениях о гибели израильских солдат.

Следствие утверждает, что Уошберн совершила около 80 криптовалютных переводов на общую сумму более 30000 долларов. В материалах также упоминается ее фотография рядом с флагом ХАМАСа и двумя ручными гранатами.

Уошберн предъявлено обвинение в попытке оказать материальную поддержку и ресурсы иностранной террористической организации. Ей грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 250000 долларов. Она предстала перед федеральным судом в Буффало и была оставлена под стражей без права освобождения под залог.