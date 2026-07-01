NYT: отношения между Трампом и саудовским принцем обострились из-за войны в Иране

Война с Ираном спровоцировала серьезные разногласия между Вашингтоном и Эр-Риядом, сообщает New York Times.

По данным издания, когда американское командование объявило о начале операции "Проект Свобода" по сопровождению торговых судов через Ормузский пролив, закрытый Ираном, саудовские официальные лица неожиданно для Пентагона заявили, что не разрешат использовать воздушное пространство королевства. Вашингтон не согласовал операцию с Эр-Риядом заранее.

New York Times пишет, что следом за этим решением Саудовской Аравии последовал шквал экстренных звонков. Трамп трижды за три дня звонил наследному принцу Мухаммеду бин Салману, а отдельные переговоры с ним провели вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер и советник по национальной безопасности Марко Рубио. Но принц настоял на своем.

Издание объясняет позицию Мухаммеда бин Салмана опасениями, что американская операция спровоцирует возобновление войны. Менее чем через 48 часов после начала "Проект Свобода" был свернут.