TheMarker: "Ликуд" взялся за изменение правил выборов в свою пользу

Обозреватель TheMarker/"Гаарец" Ави Бар-Эли утверждает, что коалиция во главе с "Ликудом" начала продвигать изменения в избирательном законодательстве в преддверии выборов.

По его данным, рассматриваются поправки, которые позволят легализовать оплату партийных взносов за родственников после критики со стороны государственного контролера, а также отменить создание специальных избирательных участков в домах престарелых, что, как утверждает автор, связано с опасениями, что большинство проживающих там пожилых людей поддерживают оппозицию.

Кроме того, партия "Ционут Датит", как сказано в публикации, добивается предоставления права голосовать за рубежом девушкам, проходящим национальную службу за пределами Израиля. Речь идет о так называемых "банот шерут" – участницах гражданской национальной службы, распространенной прежде всего в религиозно-сионистском секторе как альтернатива армейской службе.