Reuters: ООН рассматривает реорганизацию и слияние агентств из-за бюджетного кризиса

Информационное агентство Reuters публикует выдержки из внутреннего доклада, подготовленного для руководства ООН, и содержащего идеи по ее реорганизации в связи с бюджетным кризисом.

В частности, предлагается объединить все структуры ООН в четыре блока – миротворческий, гуманитарный, правовой и экологический.

Так, одно из предложений говорит о слиянии ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и агентства по делам беженцев. Среди более мелких предложений – интеграция в ВОЗ агентства по борьбе со СПИДом, сокращение количества переводчиков, перемещение некоторых структур в города с более низкой стоимостью проживания, чем Нью-Йорк и Женева.

Документ неоднократно говорит о перекрестных мандатах, неэффективном использовании ресурсов, дублировании, раздувании штатов и других системных проблемах ООН.

При этом отмечается, что Генассамблея ООН продолжает добавлять миссии и программы без четких стратегий и целей.