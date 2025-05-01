Ynet: военнослужащего "забыли" одного в секторе Газы почти на час

Боец инженерного подразделения "Яалом" был оставлен в одиночестве в районе Оси Морган (между Рафиахом и Хан-Юнисом) в секторе Газы. Как сообщает Ynet, инцидент произошел во вторник, 29 апреля.

Солдат находился один на дороге около 40 минут, пока не увидел военнослужащих "Голани", действовавших в данном районе. Он начал кричать им "ЦАХАЛ, ЦАХАЛ!", пытаясь дать понять, что он не террорист и не стать жертвой "дружественного огня".

В ЦАХАЛе подтвердили факт произошедшего, подчеркнув, что речь идет о крайне серьезном инциденте, обстоятельства которого расследуются.

Представители Армии обороны Израиля подчеркнули, что военнослужащий добрался до района, где находились другие подразделения ЦАХАЛа, и благополучно присоединился к ним.