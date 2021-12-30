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NEWSru.co.il :: Пресса30 декабря 2021 г., 09:38

10000 палестинцев переселяются в Израиль. Обзор арабских СМИ

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10000 палестинцев переселяются в Израиль. Обзор арабских СМИ

Газета "Аль-Кудс аль-Араби" приводит заявление министра гражданской администрации Палестинской автономии Хусейна аль-Шейха о том, что израильские власти одобрили переселение в Израиль еще 10000 палестинцев в рамках воссоединения семей. Отмечается, что решение было принято после встречи главы ПА Махмуда Аббаса с министром обороны Израиля Бени Ганцем.

Телеканал "Аль-Джазира" передает , что ливанская таможня перехватила девять миллионов таблеток амфетамина, которые направлялись в неназванное государство Персидского залива. Наркотики были спрятаны в груз фруктов. Несколько человек арестованы по подозрению в контрабанде. Следствие выясняет, откуда груз прибыл в Ливан.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" отмечает 13-ю годовщину военной операции "Литой свинец", которую называет первой современной войной в истории сектора Газы, которой предшествовало два года удушающей блокады. ХАМАС напоминает об ударе по военной академии ХАМАСа, называя погибших сотрудниками сил безопасности.


Телеканал "Аль-Арабия" цитирует короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза, призвавшего Иран поддержать усилия по возвращению к Венским соглашениям, а также перестать поддерживать террористические группировки. Он выразил надежду, что Иран, сосед королевства, возьмет курс на сотрудничество и разрядку напряженности.

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