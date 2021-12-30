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NEWSru.co.il :: Пресса30 декабря 2021 г., 07:29

Подробности встречи с Аббасом и рост заболеваемости. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 30 декабря

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Подробности встречи с Аббасом и рост заболеваемости. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 30 декабря

В центре внимания израильских СМИ - облегчение карантинных ограничений на фоне резкого роста заболеваемости в стране.

"Исраэль а-Йом": Барак Бен-Ами, убивший десятимесячную дочь, приговорен к пожизненному заключению

населения

"Едиот Ахронот": Минздрав изменил правила карантина для привитых и непривитых после контакта с зараженным COVID-19



"Маарив": "Битуах Леуми": 21% израильтян живут ниже черты бедности




"Гаарец": Аббас хотел показать Ганцу, что ситуация на грани взрыва, который он может предотвратить

"Исраэль а-Йом": Барак Бен-Ами, убивший десятимесячную дочь, приговорен к пожизненному заключению

В среду, 29 декабря, окружной суд Центрального округа в Лоде приговорил 35-летнего Барака Бен-Ами к пожизненному заключению и 20 годам тюремного заключения дополнительно за убийство десятимесячной дочери Гони, а также за покушение на убийство его жены Лирон Дрор и трехлетней дочери (ее имя не разрешено к публикации).





"Едиот Ахронот": Минздрав изменил правила карантина для привитых и непривитых после контакта с зараженным COVID-19

В среду, 29 декабря, министерство здравоохранения опубликовало обновленные правила карантина для израильтян, контактировавших с носителем коронавируса. Новые правила вступают в силу в ночь на 30 декабря и касаются всех жителей страны старше пяти лет. Привитые или переболевшие израильтяне после контакта с заразившимся должны будут сделать тест на антиген в медучреждении или пункте, имеющим соответствующее разрешение минздрава. Результаты домашних тестов признаваться не будут.




"Маарив": "Битуах Леуми": 21% израильтян живут ниже черты бедности

Институт Национального страхования Израиля ("Битуах Леуми") опубликовал ежегодный отчет о бедности. Согласно документу, 21% израильтян находится за чертой бедности, но если бы не действия правительства, ситуация была бы значительно хуже. В 2020 году уровень жизни в Израиле вырос на 2,4%. "Битуах Леуми" полагает, что, если бы не пакеты помощи пострадавшим от коронавируса, отпуск за государственный счет и другие выплаты правительства, уровень жизни снизился бы на 10%.





"Гаарец": Аббас хотел показать Ганцу, что ситуация на грани взрыва, который он может предотвратить

Министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о серии шагов для облегчения экономической ситуации в Палестинской автономии, договоренность о которых была достигнута накануне в ходе встречи с председателем автономии Махмудом Аббасом. Среди прочего, было согласовано урегулирование 6000 палестинских арабов, проживающих в Иудее и Самарии, и 3500 находящихся в секторе Газы. Также было согласовано добавление 600 разрешений на облегченную процедуру въезда в Израиль для действующих в автономии бизнесменов и 500 разрешений на въезд в Израиль на автомобилях со знаками автономии.


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