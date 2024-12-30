Reuters: химические заводы российских олигархов поставляют компоненты для взрывчатки

Информационное агентство Reuters опубликовало результаты масштабного расследования, свидетельствующего, что гражданские предприятия, принадлежащие некоторым из самых богатых людей России, поставляют компоненты заводам по производству взрывчатых веществ, которые российские военные используют во время войны в Украине.

В соответствии с этим расследованием, пять попавших под западные санкции миллиардеров владеют долями в предприятиях, поставивших более 75% основных химикатов, поставляемых железнодорожным транспортом на крупнейшие российские оружейные заводы – с начала войны и вплоть до сентября 2024 года.

Журналисты анализировали железнодорожные данные, впервые продемонстрировав, насколько сильно предприятия российского оборонного комплекса зависят от этих людей и их компаний. В числе этих миллиардеров – бывший владелец футбольного клуба "Челси", гражданин Израиля Роман Абрамович.

Кроме изучения железнодорожных данных, Reuters использовала также налоговые накладные за некоторые месяцы 2023 года. Эти документы подтвердили, что принадлежащие миллиардерам компании поставляли жизненно важные ингредиенты пяти заводам по производству взрывчатых веществ и пороха в России: эти заводы являются дочерними предприятиями российского оборонного концерна "Ростех".

Журналисты агентства проанализировали более 600 тысяч железнодорожных поставок в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 год. Компании EuroChem (основатель Андрей Мельниченко), "Уралхим" (основатель Дмитрий Мазепин), ЕВРАЗ (28% принадлежат роману Абраповичу), СУМЗ (основатель Искандер Махмудов) и "Лукойл" 8,55% акций принадлежат Вагиту Алекперову) отвечают за более чем 75% поставок ключевых компонентов для производства взрывчатых веществ.

Основные получатели этих компонентов – Тамбовский пороховой завод, Казанский пороховой завод, Завод Свердлова в Дзержинске, Пермский пороховой завод, Бийский олеумный завод. В частности, им поставлялись такие компоненты, как уксусная кислота, азотная кислота, нитрат аммония, толуол и олеум.

Отмечается, что большинство этих компаний не находятся под санкциями и производят, в основном, гражданскую продукцию, такую как сельскохозяйственные удобрения. Известно, что в 2024 году россия произвела около 2,4 миллионов артиллерийских снарядов и импортировала три миллиона снарядов из Северной Кореи.