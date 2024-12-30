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Ynet: БАГАЦ требует от Смотрича обосновать перевод миллиардов в палестинскую автономию

Бецалель Смотрич
Верховный суд/БАГАЦ
Минфин
Прокуратура
Налоги
время публикации: 30 декабря 2024 г., 14:08 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 14:08
Ynet: БАГАЦ требует от Смотрича обосновать перевод миллиардов в палестинскую автономию
Chaim Goldberg/Flash90

Организации "Лави" и "Коэлет" обратились в министерство финансов и в Налоговое управление с требованием изменить метод расчета налоговых сборов с товаров, предназначенных для Палестинской автономии и прибывающих через израильские порты.

Причиной этого является тот факт, что большинство предназначенных для автономии товаров не доставляются на территорию ПНА, они остаются в Израиле и попадают на черный рынок, в то время как Израиль перечисляет автономии полную сумму налоговых сборов за эти товары на основании деклараций палестинских импортеров.

Как сообщает в понедельник, 30 декабря, Ynet, министерство финансов не изменило метод расчета, и тогда представители "Лави" и форума "Коэлет" подали в БАГАЦ три иска по данному вопросу.

Первый иск подан против министра финансов и Налогового управления с требованием изменить метод расчета сумм, перечисляемых палестинской администрации, чтобы они основывались не на декларациях палестинских импортеров, а на накладных на фактически отгруженные в автономию контейнеры.

Второй иск против прокуратуры требует уголовного преследования импортеров, предоставляющих ложные декларации. Третий иск требует от государства взыскать с палестинской администрации миллиарды налоговых средств, переданных ей без обоснования.

Судьи Ноам Сольберг, Давид Минц и Йосеф Эльрон потребовали от министра финансов Бецалеля Смотрича, Налогового управления и прокуратуре официально объяснить, почему они продолжают переводить средства из государственной казны палестинской администрации, не получая никаких доказательств действительной доставки товаров в ПНА и продажи их в палестинских магазинах.

Помимо безосновательного перевода миллиардов шекелей палестинской администрации, Израиль теряет огромные суммы налогов из-за того, что импортированные для палестинцев товары продаются на черном рынке в Израиле.

Пресса
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