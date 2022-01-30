Глава "израильского оккупационного режима" прибыл в ОАЭ. Обзор арабских СМИ

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает о начале двухдневного визита главы "израильского оккупационного режима" Ицхака Герцога в Объединенные Арабские Эмираты. Он откроет День Израиля на выставке EXPO. ПИЦ отмечает, что Герцог отправился в Эмираты несмотря на угрозу хуситов обстрелять международную выставку.

Панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" пишет, что израильский адвокат Итай Мак вместе с Венгерской федерацией гражданских свобод намерен подать в Европейский суд по правам человека иск против израильской компании NSO, разработчика шпионской программы Pegasus. Иск подается от имени журналистов, чьи телефоны были взломаны.

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает, что после публикации данных о рекордной инфляции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центрального статистического бюро Саита Эрдаля Денчера. Инфляция в 2021 году составила 36,1%. Это самый высокий показатель за 19 лет. Данные вызвали недовольство и оппозиции. По мнению противников президента, они оказались заниженными.

Агентство Maan передает, что Народный фронт освобождения Палестины сообщил о бойкоте заседания центрального совета ООП. Причиной этого стал отказ от предложенного группировкой плана реформы ООП, который призван восстановить единство на палестинской улице. Этот план предусматривал вход в Организацию освобождения Палестины и движений из фронта отказа.