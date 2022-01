Проверки для привитых школьников могут отменить. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 30 января

Первые полосы израильских газет посвящены ситуации с заболеваемостью в учебных заведениях.

"Исраэль а-Йом": ШАБАК: 40% задержанных в Негеве - потомки "воссоединенных семей"

Ариэль Каана сообщает, что глава ШАБАКа обратился к главе МВД Айелет Шакед с требованием принять закон о воссоединении семей. По данным ШАБАКа, 40% задержанных участников беспорядков в Негеве - дети или внуки из семей, где один из супругов был рожден на территориях.











"Едиот Ахронот": Минздрав рассматривает возможность отмены проверок для привитых школьников

Министерство здравоохранения рассматривает возможность освободить от обязательных двух экспресс-тестов в неделю школьников, которые привились против коронавируса.





"Маарив": The New York Times: Израиль использовал выдачу лицензий на Pegasus для дипломатических побед

"Когда в 2011 году израильская компания NSO Group выпустила новый шпионский продукт, известный как Pegasus, это изменило правила ведения кибервойн", - пишет The New York Times в статье, опубликованной в пятницу, 28 января. Согласно данным этого издания, ФБР купило версию программного обеспечения Pegasus в 2019 году, и с тех пор официальные лица США в администрациях Трампа и Байдена обсуждали, использовать ли его как внутри страны, так и за рубежом. Однако пока ФБР решило этого не делать. ЦРУ также приобрело шпионское ПО и передало его властям африканской республики Джибути, чтобы помочь им в борьбе с террором, несмотря на внушительный список нарушений прав человека в этой стране. The New York Times отмечает, что Израиль неоднократно использовал выдачу лицензий на ПО Pegasus, разработанную израильской компанией NSO Group, чтобы улучшить отношения с теми или иными странами. В частности, Панама и Мексика, получив возможность использовать Pegasus, резко изменили вектор своего голосования в ООН по вопросам, касающимся Израиля.