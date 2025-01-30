Как сообщает телеканал CNN, по меньшей мере 20 граждан США погибли, сражаясь против российского вторжения в рядах украинской армии. Основная часть этих потерь пришлась на последние шесть месяцев. Тела пятерых из них остались на поле боя. Еще два тела были возвращены российской стороной после длительных переговоров.

Семьи погибших говорят о том, насколько тяжело им оставить близких без погребения. Существует и юридическая проблема с признанием их родственников мертвыми. Наконец, в интернете над ними глумятся пророссийские интернет-тролли.

По словам американских добровольцев, вернувшихся с войны, шансы на выживание зависят не только от степени ожесточенности российских атак, но и от компетентности командиров, которые нередко дают иностранцам более тяжелые задачи, означающие верную смерть.

Представители украинских властей говорят о сложности идентификации останков, передаваемых Россией. "Мы передаем их только после того, как убеждаемся – это все останки. Никто не хочет проводить церемонию похорон так, чтобы через-какое-то время хоронить другие части тела", – заявляет Артур Добросердов, отвечающий за поиск пропавших без вести в МВД Украины.

По данным неправительственных организаций, сражаясь в рядах украинской армии, погибли и пропали без вести 88 иностранцев, половина из которых – американцы. Еще одна причина относительно высоких потерь – добровольцы обладают военным опытом и поэтому их посылают на более тяжелые участки.