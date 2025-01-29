NYPost: Трамп намерен депортировать студентов, участвовавших в антиизраильских протестах

По данным издания The New York Post, ожидается, что в ближайшие часы Дональд Трамп подпишет указ, который позволит депортировать из США иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских протестах, беспорядках в кампусах, выражавших поддержку ХАМАСу после атак 7 октября.

Указ обязывает федеральные агентства в течение 60 дней найти юридические механизмы для борьбы с антисемитизмом, в том числе в университетских кампусах.

В декабре шесть комитетов Палаты представителей, возглавляемых республиканцами, опубликовали доклад, в котором призвали федеральное правительство активнее бороться с антисемитизмом, в том числе увязать предоставление помощи учебным заведениям с ужесточением борьбы с "антиеврейскими предрассудками". В докладе особое внимание уделялось Колумбийскому университету.