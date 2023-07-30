New York Times: Протест резервистов угрожает безопасности Израиля

В воскресенье, 30 июля, в американском издании The New York Times была опубликована статья Патрика Кингсли и Ронена Бергмана, в которой говорится о том, какую угрозу несет массовый отказ израильских резервистов от службы в знак протеста против юридической реформы.

В публикации сказано, что уже более 10 тысяч резервистов – пилотов, офицеров разведки, коммандос, военных инструкторов, армейских медиков и прочих – угрожают прекратить добровольную службу, если правительство продолжит продвигать реформу юридической системы, расколовшую израильское общество. Приводится оценка, согласно которой около 1000 резервистов уже приняли решение прекратить добровольную службу в ЦАХАЛе. В то же время в этой статье сказано, что достоверно известно пока о десятках резервистов, которые пошли на этот шаг.

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Авторы статьи пишут, что отказы резервистов от службы ставят под сомнение неколебимое прежде чувство общей миссии по защите государства Израиль. И хотя пока реальных отставок немного, но некоторые из "отказников" служат на критических должностях – и их уход, а главное продолжение "отказничества" может привести к снижению боеготовности израильской армии.

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В статье NYT отмечается, что особое беспокойство вызывает ситуация в военно-воздушных силах, где прекращение регулярных выходов в "милуим" части резервистов может привести к снижению боеготовности пилотов и целых подразделений. Утверждается, что в одной из вертолетных эскадрилий уже приостановлена деятельность летной школы из-за внезапной нехватки инструкторов-пилотов.

Резервисты, отказывающиеся от дальнейшей службы, говорят, что проводимая кабинетом министров юридическая реформа устраняет ключевой барьер для злоупотреблений со стороны правительства, прокладывая путь к более авторитарному и религиозному обществу – и что это не то государство, которое они обязались защищать, пишет NYT.