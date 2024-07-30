CNN: Иран вмешивается в выборы в США, чтобы остановить Трампа, которого поддерживает Россия

Аппарат директора Национальной разведки США сообщил, что Иран пытается при помощи интернета, в том числе – социальных сетей, повлиять на выборы с тем, чтобы предотвратить избрание президентом Дональда Трампа.

Телеканал CNN цитирует сотрудника агентства, который отмечает, что приоритеты Ирана на данном направлении не изменились с 2020 года – и тогда Иран проводил тайные операции, чтобы снизить шансы Трампа.

При этом чиновник отметил, что Россия в 2020 году пыталась содействовать избранию Трампа, очерняя Джо Байдена. По его словам, официальная Москва и сейчас предпочитает видеть в Белом доме Трампа.

Представительство Исламской республики Иран в ООН категорически опровергло утверждения, содержащиеся в публикации. "Иран не предпринимает действий, призванных повлиять на избирательную кампанию в США. Подобные обвинения – попытка подогреть искусственный интерес к выборам", – сообщило оно.

Напомним, что 13 июля 2024 года Трамп пережил покушения. Стрелок был ликвидирован, и его мотивы остаются неясными. Однако вскоре после этого американские СМИ сообщили, что иранские спецслужбы готовят покушение на Трампа в отместку за ликвидацию Касема Сулеймани, командующего подразделением "Кудс".

Официальный Тегеран поспешил опровергнуть эти утверждения. "Иран будет добиваться, чтобы он тот предстал перед судом за причастность к убийству Сулеймани", – заявил тогда пресс-секретарь министерства иностранных дел Насер Канаани.