"Мако": израильская пара получила трогательную записку от пилота Air France

Элинор Фридман из Рамат а-Шарона в прошлую субботу отправилась вместе с мужем и дочкой в Финляндию навестить родных. Семья вылетела из аэропорта "Бен-Гурион", сделав пересадку в Париже, а затем продолжила путь в Хельсинки на рейсе Air France. Во время полета Элинор купила для дочери еду, которая предлагалась за дополнительную плату, и рассчиталась кредитной картой "Fly Card", украшенной израильским флагом. "Стюард взглянул на карту, потом на нас и поинтересовался, из Израиля ли мы. Я ответила, что да", – рассказала женщина "Мако".

В конце полета, незадолго до посадки в Хельсинки, тот же стюард снова подошел к Элинор и сказал, что для них это большая честь принимать их семью на борту, и передал коробку с шоколадом, печенье и личную записку от пилота. В открытке было написано: "Дорогая госпожа Фридман, мы рады видеть вас среди пассажиров нашего рейса в это непростое время. Мы надеемся и молимся, что скоро наступят лучшие дни". В завершение он добавил: "Желаем вам приятного пребывания с семьей в Финляндии. Народ Израиля жив! От всего экипажа".

После приземления в аэропорту Хельсинки пилот остался на борту, дождавшись, пока все пассажиры покинут самолет, а затем подошел к Элинор и ее супругу. "Он пожал нам руки и вновь подчеркнул, что для него было честью видеть нас на борту этого рейса. Это было особенно трогательно, ведь сейчас, в такое время, мы часто чувствуем необходимость скрывать, что мы из Израиля, когда находимся за границей", – рассказала Элинор.