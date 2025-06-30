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WSJ: российские войска, создав трехкратный перевес, приближаются к Сумам

время публикации: 30 июня 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 12:36
WSJ: российские войска, создав трехкратный перевес, приближаются к Сумам
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Как пишет американская газета The Wall Street Journal, российская армия разворачивает наступление на Сумы. Она сосредоточила на сумском направлении 50000 солдат – втрое больше, чем у вооруженных сил Украины.

Россияне находятся в 20 километрах от города. Чтобы стабилизировать ситуацию, на этот участок фронта были направлены элитные подразделения ВСУ, однако сдерживать наступление им удается только ценой значительных потерь.

При этом отмечается: когда сюда отступили украинские войска, вытесненные из Курской области, он обнаружили, что приграничная территория Сумщины не была заблаговременно подготовлена к обороне и заминирована. Солдатам под обстрелами противников и ударами БПЛА приходилось рыть окопы.

Украинская сторона сообщает, что только в Сумской области потери противника составляют 300-400 человек в день. Однако такие потери для России являются приемлемыми.

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