Как пишет американская газета The Wall Street Journal, российская армия разворачивает наступление на Сумы. Она сосредоточила на сумском направлении 50000 солдат – втрое больше, чем у вооруженных сил Украины.

Россияне находятся в 20 километрах от города. Чтобы стабилизировать ситуацию, на этот участок фронта были направлены элитные подразделения ВСУ, однако сдерживать наступление им удается только ценой значительных потерь.

При этом отмечается: когда сюда отступили украинские войска, вытесненные из Курской области, он обнаружили, что приграничная территория Сумщины не была заблаговременно подготовлена к обороне и заминирована. Солдатам под обстрелами противников и ударами БПЛА приходилось рыть окопы.

Украинская сторона сообщает, что только в Сумской области потери противника составляют 300-400 человек в день. Однако такие потери для России являются приемлемыми.