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Пресса

В Миннесоте самолет упал на дом, никто не борту не выжил

США
Авиакатастрофа
время публикации: 30 марта 2025 г., 04:05 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 05:47
SOCATA TBM (иллюстрация)
Peter Bakema/Wikipedia

В субботу, 29 марта, в городе Бруклин-парк в штате Миннесота самолет SOCATA TBM7 врезался в дом. Все находившиеся на борту самолета погибли, передает телеканал Fox 9. Жильцы дома выжили.

По словам свидетелей, после падения самолета возник сильный пожар.

Общее число жертв уточняется.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в аэропорт округа Анока-Блейн в Миннеаполисе.

Самолет SOCATA TBM7 (Франция) представляет собой одномоторный бизнес-джет.

Национальный совет США по безопасности на транспорте начал расследование обстоятельств авиакатастрофы.

Пресса
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