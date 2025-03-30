Washington Post: уволены сотни сотрудников Института мира США

Администрация президента США Дональда Трампа уволила сотрудников Института мира (United States Institute of Peace, USIP), финансируемого Конгрессом, сообщает Washington Post со ссылкой на работников организации.

Абигейл Хаузлохнер и Дерек Хокинс пишут, что сотрудники, работавшие в штаб-квартире USIP, основанного и финансируемого Конгрессом, получили уведомления об увольнении, хотя большинство зарубежных сотрудников института остались на своих местах.

В общей сложности, по данным WP, были уволены от 200 до 300 сотрудников USIP. Некоторым из них предложили выходное пособие и продление медицинской страховки еще на один месяц за отказ от подачи заявления в суд.

USIP – американское федеральное учреждение, декларируемой задачей которого является содействие разрешению и предотвращению конфликтов по всему миру.