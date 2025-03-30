x
30 марта 2025
|
последняя новость: 06:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 марта 2025
|
30 марта 2025
|
последняя новость: 06:58
30 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Washington Post: уволены сотни сотрудников Института мира США

США
Дональд Трамп
Илон Маск
время публикации: 30 марта 2025 г., 03:26 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 05:34
Washington Post: уволены сотни сотрудников Института мира США
AP Photo/Jose Luis Magana

Администрация президента США Дональда Трампа уволила сотрудников Института мира (United States Institute of Peace, USIP), финансируемого Конгрессом, сообщает Washington Post со ссылкой на работников организации.

Абигейл Хаузлохнер и Дерек Хокинс пишут, что сотрудники, работавшие в штаб-квартире USIP, основанного и финансируемого Конгрессом, получили уведомления об увольнении, хотя большинство зарубежных сотрудников института остались на своих местах.

В общей сложности, по данным WP, были уволены от 200 до 300 сотрудников USIP. Некоторым из них предложили выходное пособие и продление медицинской страховки еще на один месяц за отказ от подачи заявления в суд.

USIP – американское федеральное учреждение, декларируемой задачей которого является содействие разрешению и предотвращению конфликтов по всему миру.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 марта 2025

Руководство USAID отдало распоряжение об уничтожении документации
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 марта 2025

Администрация США закрыла 83% программ USAID