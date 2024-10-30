Axios: советники Байдена прибудут в Израиль, чтобы содействовать прекращению войны с "Хизбаллой"

Два советника президента США Джо Байдена – Амос Хохштейн и Бретт Макгурк прибудут 31 октября в Израиль, чтобы содействовать достижению соглашения о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщает издание Axios, отмечая, что соглашение позволит беженцам по обе стороны границы вернуться домой.

Журналист Барак Равид отмечает, что оно значительно снизит риск полномасштабной региональной войны. По словам американских собеседников издания, соглашение между Израилем и "Хизбаллой" может быть достигнуто в ближайшие недели.

Они выразили надежду, что после мощных ударов, нанесенных по группировке, включая ликвидацию Хасана Насраллы, "Хизбалла" согласится прекратить военные действия вне зависимости от ситуации в секторе Газы.

Вечером 29 октября глава правительства Биньямин Нетаниягу провел с несколькими министрами и главами структур безопасности консультации, в ходе которых обсуждалось возможное прекращение огня. Как отмечает Равид, визит американских представителей зависел от исхода консультаций. Приезд Хохштейна и Макгурка свидетельствует, что власти Израиля готовы к переговорам.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ близок к выполнению задач, поставленных перед ним в ходе операции и касающихся ликвидации наступательного потенциала "Хизбаллы". Согласно публикациям СМИ, надо было принимать решение либо о прекращении военных действий, либо о создании на юге Ливана зоны безопасности.

Израиль настаивает на выполнении резолюции №1701 Совета безопасности ООН. Она предусматривает отвод боевиков "Хизбаллы" за реку Литани. На юге Ливана должен быть развернут контингент ливанской армии численностью в 8000 военнослужащих.

Отметим также, что в январе 2025 года заканчивается каденция президента США Джо Байдена. Прекращение огня между Израилем и "Хизбаллой" может стать его единственным внешнеполитическим успехом.