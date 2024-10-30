New York Times: ВВС Израиля атаковали комический центр КСИР

Американское издание The New York Times, анализируя спутниковые снимки Planet Labs, пишет, что 26 октября ВВС Израиля нанесли удар по космическому центру Шахруд в провинции Семнан в Иране, который находится под управлением "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР).

В этом центре, отмечается в статье Эфрат Ливни, производят твердотопливные ракетные двигатели, которые используются для создания баллистических ракет средней дальности, с помощью которых Иран атаковал Израиль.

В публикации упомянуто о том, что КСИР имеет собственную программу производства ракет, отдельную от программы вооруженных сил Ирана.

Как и другие СМИ, NYT упоминает о том, что помимо прочего израильские ВВС уничтожили иранские системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также крупного газового месторождения и порта на юге Ирана.