x
30 октября 2024
|
последняя новость: 07:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2024
|
30 октября 2024
|
последняя новость: 07:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

New York Times: ВВС Израиля атаковали комический центр КСИР

время публикации: 30 октября 2024 г., 06:02 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 06:13
New York Times: ВВС Израиля атаковали комический центр КСИР
Пресс-служба ЦАХАЛа

Американское издание The New York Times, анализируя спутниковые снимки Planet Labs, пишет, что 26 октября ВВС Израиля нанесли удар по космическому центру Шахруд в провинции Семнан в Иране, который находится под управлением "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР).

В этом центре, отмечается в статье Эфрат Ливни, производят твердотопливные ракетные двигатели, которые используются для создания баллистических ракет средней дальности, с помощью которых Иран атаковал Израиль.

В публикации упомянуто о том, что КСИР имеет собственную программу производства ракет, отдельную от программы вооруженных сил Ирана.

Как и другие СМИ, NYT упоминает о том, что помимо прочего израильские ВВС уничтожили иранские системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также крупного газового месторождения и порта на юге Ирана.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2024

Начальник Генштаба: "В случае новой атаки Ирана мы нанесем удар по объектам, которые еще не трогали"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 октября 2024

WSJ: Израиль нанес удар не только по Ирану, но и по репутации российского оружия
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 октября 2024

Independent: иранцы в разы занизили число потерь от израильского удара