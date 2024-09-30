WSJ: ликвидировав Насраллу, Израиль преподнес урок Байдену

Американское издание The Wall Street Journal

отмечает, что ликвидация главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы стала не только оправданным актом самообороны еврейского государства. Она также преподнесла администрации Джо Байдена урок о действии сдерживания врага с помощью военной силы, а не призывов к деэскалации.

Израиль демонстрировал сдержанность в течение года, несмотря на то, что обстрелы "Хизбаллы" заставили эвакуировать израильский север. Однако затем премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение начать кампанию по уничтожению арсеналов и командования группировки. Эта кампания стала демонстрацией способностей разведки, технологии и прежде всего, политической воли.

Это было сделано, несмотря на призывы американских и европейских союзников к сдержанности. Эти союзники забыли, что группировка несет ответственность за гибель тысяч американцев и европейцев.

Была проигнорирована американо-французская инициатива о трехнедельном прекращении огня, на которую Израиль согласился бы, если бы она реально обеспечила спокойствие на северной границе. Но Израиль не обязан следовать диктату западных политиков и экспертов, которые находятся в полной безопасности.

Байдену хватило политического здравомыслия, чтобы назвать ликвидацию Насраллы торжеством правосудия. Однако он использовал антисемитскую трибуну ООН, чтобы вновь призвать к прекращению огня. Вместо того, чтобы умолять ослабленных "Хизбаллу" и Иран к сдержанности, США должны воспользоваться достижениями Израиля для удара по хуситам. Нельзя забывать и о необходимости предотвратить превращение Ирана в ядерную державу.

"Израильский опыт последнего года напоминает Западу о цене провала политики сдерживания и о том, как восстановить этот потенциал. Израиль позволил ХАМАСу захватить себя врасплох, но он не намерен повторять ту же ошибку с "Хизбаллой". Байден подорвал потенциал сдерживания США, потому что он боится эскалации. Он уступил преимущество Ирану, России и Китаю. У Израиля такой роскоши нет. На кону его выживание", – подводит итог редакция WSJ.