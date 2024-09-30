Financial Times: так израильской разведке удалось проникнуть в "Хизбаллу"

Британское издание Financial Times публикует статью, анализирующую причины успешных израильских операций против ливанской группировки "Хизбалла", в том числе – ликвидации ее главаря Хасана Насраллы.

Ключом к этим операциям стали точные разведданные, полученные военной разведкой. Значительную роль в их получении сыграло подразделение 8200, занимающееся электронной разведкой.

К "Хизбалле" перестали относиться как к партизанской группировке и признали армейской структурой. Собирались данные и о политических аспектах деятельности "Хизбаллы", анализировались ее связи с Сирией и Ираном.

В публикации отмечается, что на протяжении долгих лет попытки израильтян завербовать агентов в "Хизбалле" не приносило плодов. Однако ситуация изменилась во время гражданской войны в Сирии, когда численность группировки значительно возросла, а критерии для кандидатов были снижены. Снизилась и дисциплина.

Новые методы электронного анализа информации, в том числе искусственный интеллект, предоставили израильским разведчикам анализировать и систематизировать поступающие к ним потоки данных, поступающих со спутников, БПЛА, со взломанных электронных устройств, таких как мобильные телефоны, камеры наружного наблюдения и даже пульты от телевизоров.

Еще одним важным элементом стало умение ждать. Несмотря на то, что столкновения на северной границе начались еoе 8 октября, ни одна из сторон не хотела эскалации. При этом вероятность, что боевики группировки вторгнутся в Израиль, была очень высокой. Эта опасность была нейтрализована эвакуацией жителей приграничных районов.

Особые усилия прилагались для определения местонахождения Хасана Насраллы. Вскоре после начала военных действий у Израиля была возможность его ликвидировать, однако под давлением США уже вылетевшие самолеты были возвращены на базы. Следующая такая возможность появилась 27 сентября. Покушение стало успешным.

При этом представители израильского разведывательного истеблишмента предупреждают об опасности впадения в эйфорию: "Хизбалле" нанесен значительный ущерб, но она по-прежнему представляет для Израиля значительную опасность.