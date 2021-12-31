Убийство и бой часов в Яффо. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 31 декабря

Первые полосы пятничных выпусков израильских газет по-прежнему посвящены пятой волне коронавируса, вызванной стремительным распространением штамма "Омикрон"

"Исраэль а-Йом": Криптофронт



"Едиот Ахронот": Часы заработали



"Маарив": Освобождена израильтянка, арестованная в аэропорту Минска более месяца назад



"Гаарец": 125-я жертва убийства в арабском секторе



"Исраэль а-Йом": Криптофронт

Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал указ о конфискации криптовалюты, принадлежавшей действующей в секторе Газы компании по обмену валют "Аль-Матхадун", связанной с террористической организацией ХАМАС. Подробности в материале Лилах Шоваль.











"Едиот Ахронот": Часы заработали

Часовщица Сюзанна Кауфман завершила ремонт часов на башне Яффо, вышедших из строя два месяца назад, и в полночь 31 декабря они пробьют 12 раз в честь наступления нового, 2022 года. Подробности в материале Корин Эльбаз-Алуш.







"Маарив": "Битуах Леуми": 21% израильтян живут ниже черты бедности

Институт Национального страхования Израиля ("Битуах Леуми") опубликовал ежегодный отчет о бедности. Согласно документу, 21% израильтян находится за чертой бедности, но если бы не действия правительства, ситуация была бы значительно хуже. В 2020 году уровень жизни в Израиле вырос на 2,4%. "Битуах Леуми" полагает, что, если бы не пакеты помощи пострадавшим от коронавируса, отпуск за государственный счет и другие выплаты правительства, уровень жизни снизился бы на 10%.