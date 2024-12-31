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Financial Times: Россия создала банк целей на случай войны с Японией и Южной Кореей

время публикации: 31 декабря 2024 г., 16:35 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 16:35
Financial Times: Россия создала банк целей на случай войны с Японией и Южной Кореей
Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Как пишет Financial Times, в рамках подготовки к возможной войне на Дальнем Востоке российское военное командование подготовило банк целей для возможных ударов по Японии и Южной Корее.

В списке было 160 стратегических объектов: командные центры, базы ВВС, позиции ПВО и радарных установок, объекты военно-морской инфраструктуры, автомобильные и железнодорожные туннели, а также энергетическая инфраструктура, уничтожению которой отдается приоритет.

Документы затрагивают период 2008-2014 годов и посвящены, в основном, подготовке офицеров для возможного вооруженного конфликта. В них высказываются опасения, что в случае военной конфронтации России с NATO Япония и Южная Корея попытаются воспользоваться ситуацией, атаковав стратегически уязвимый Дальний Восток.

При этом рассчитывалось, какие вооружения и в каком количестве потребуются для уничтожения тех или иных целей. Так, для удара по радиолокационной базе Окусирито в Японии предлагалось использовать 12 ракет Х-101 воздушного базирования. Война в Украине показала, что эти ракеты уязвимы для современных средств ПРО.

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